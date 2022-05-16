Saadet Partisi GİK üyesi Selman Esmerer, partilerinin zorunlu din dersinin kaldırılmasına ve Kürt federasyonunun kurulmasına evet demesine sert tepki gösterdi.

Türkiye'de siyasi partilerin seçim hazırlıkları sürüyor..

Son olarak da Saadet Partisi'nin Millet İttifakı'ndan CHP ve terör örgütü PKK'ya verdiği destekle bilinen HDP ile birlikte seçimlere hazırlanması, parti tabanında kavgaları beraberinde getiriyor.

Saadet Partisi tabanı, seçimlere bu ittifakla girilmesinden rahatsız olurken konuyla ilgili Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi(GİK) ve İBB adayı Selman Esmerer'den partisi için itiraflar geldi.

Saadet Partisi'nin sırf Meclis'e girebilmek için Milli Görüş esaslarından ayrıldığını belirten Esmerer, partisinin din dersinin bile kaldırılmasına evet dediğini vurgulayıp şu ifadeleri kullandı;

Saadet Partisi'nde zorunlu din dersi ve HDP kavgası VİDEO

CHP ve HDP ile sürekli temas var

"Bu gelinen noktada tamamen Millet İttifakı doğrultusunda hareket ediliyor. Özellikle CHP ve HDP ile sürekli temas var. Bu temaslardan (Saadet Partililer olarak) hepimiz rahatsızız.

"Vahim bir olay var"

Özellikle vahim bir olay var. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya'nın katıldığı toplantıda din dersinin zorunlu ders olarak çıkarılmasına Saadet Partisi olarak hem evet diyor hem de Kürt federasyonu kurulmasına evet diyor.

Böyle bir şey olabilir mi? Bu kadar büyük ideallerimiz var, bunlar değişmez. Bunlar diyor ki sadece biz parlamentoya girelim bizim geleceğimiz garanti olsun."