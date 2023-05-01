Saadet Partisi'nden LGBT'ye yeşil ışık Saadet Partisi Kadın Kolları Başkanı Nurgül Beytiye Ekinci, farklılıklara saygı duyduğunu kimsenin “cinsel kimliğinden” dolayı ayrımcılığa uğramaması istediğini söyledi.

ensonhaber.com

Seçime 13 gün kala partiler, çalışmalarını sürdürüyor.

Millet İttifakı için çalışan CHP, HDP, İyi Parti, DEVA ve Gelecek Partisi'nin kadın başkanları, kendilerini "Müslüman feministler" diye tanımlayan kadın grubunun etkinliğine katıldı.

Milletvekili adaylarının da katıldığı etkinliğin ana gündemi; İstanbul Sözleşmesi ve LGBT hakları oldu.

Bu iki konu hakkında karşıt görüşleri olan Saadet Partisi'nin Kadın Kolları Başkanı Nurgül Beytiye Ekinci, sözleriyle toplantıya damga vurdu.

"Saygı duyuyorum"

LGBT hakkında konuşan Ekinci şu ifadeleri kullandı:

Farklılıklara saygı duyuyorum. Hiç kimsenin cinsel kimliği, dini, dili üzerinden fiziksel, cinsel ve psikolojik olarak şiddete uğramasını kabul etmiyorum.

"Yanlış anlaşıldım" paylaşımı kurtarmadı

Gelen tepkilerin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ekinci, "sözlerim çarpıtılıyor." diyerek kurtulmak istese de başta kendi takipçileri olmak üzere birçok kişi söylediklerinin ne anlama geldiğini bilmediğini savundu.