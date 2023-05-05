Saadet Partisi'nin kadın üyeleri Kılıçdaroğlu'na oy istedi Altılı masanın ortaklarından olan Saadet Partisi, sokaklarda başörtüsünün yasaklanması için AYM'ye başvuru yapan Kılıçdaroğlu'na çalışıyor.

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Ülkenin kaderini değiştirecek olan seçimlere sayılı günler kaldı.

Partiler ve milletvekili adayları seçim çalışmaları için sokağa indi. Birçok bölgede seçim stantları kuruldu.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için sokaklarda oy isteyenler ise dikkat çekti.

Bir yandan Kandil'in partisi HDP diğer yandan milli görüşün savuncusu Saadet Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu için seferber oldu.

Kılıçdaroğlu'na çalıştılar

İstanbul'daki bir meydanda kurulan stantın başında bekleyen Saadet Partisi'nin kadın temsilcileri yoldan geçenleri Kılıçdaroğlu'na oy vermeye ikna etmeye çalışmaları tarihe altın harflerle işlendi.

Kadınlar, Kılıçdaroğlu'nun başörtüsünün kamuda yasaklanması için partisinin kurmaylarıyla Anayasa Mahkemesi'ne yaptıkları başvuruyu çok çabuk unuttuğu görüldü.