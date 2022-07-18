Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu rekoru kırıldı

17 Temmuz Pazar günü İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 101 bin 804 yolcu sayısına ulaşılarak 2022'nin rekoru kırıldı.

Türkiye 9 günlük bayram tatilini geride bıraktı.

Tatili fırsat bilen birçok vatandaş karayollarında ve havaalanlarında yoğunluğa neden oldu.

Yaz sezonu ve bayram tatili yoğunluğunun birleşmesiyle dönüşlerin yaşandığı 17 Temmuz Pazar günü İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda (İSG) 582 sefer düzenlendi.

2022 yılının rekoru kırıldı

İSG tarafından yapılan açıklamada toplamda 101 bin 804 yolcu sayısına ulaşılarak 2022'nin en yoğun gününün yaşandığı ve yeni bir rekora imza atıldığı belirtildi.

"2019 yılındaki seviyeyi yüzde 6 aştı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İSG Üst Yöneticisi (CEO) Berk Albayrak, bayram dönüşü yolcu ve uçuş rakamlarında yeni bir rekora daha imza attıklarını belirterek, "Şehrin lider havalimanını tercih eden misafirlerimize mükemmel bir havalimanı deneyimi sunmak için gece gündüz çalışıyoruz. İSG, pandemi sırasında gösterdiği hızlı toparlanma performansı bakımından Avrupa'nın en hızlı toparlanan ikinci havalimanı seçildi ve 2022 yılında sadece üç ayda, dış hat yolcu oranları, performansımızda tarihi bir zirve yakaladığımız 2019 yılındaki seviyeyi yüzde 6 aştı." ifadelerini kullandı.

13,7 milyon yolcu ağırlandı

Yaz sezonunda hızlanan hava yolculuğundaki toparlanma Sabiha Gökçen Havalimanı yolcu rakamlarına da yansıdı. Bu kapsamda İSG'nin 2022'nin ilk yarısında 13,7 milyon yolcu ağırladığı belirlendi.

Avrupa'nın en hızlı toparlanan ikinci havalimanı

AA'nın aktarımına göre; 41 milyon yolcu kapasitesi ile dünyanın en yoğun tek pistli ve tek terminalli havalimanı olan İSG, salgın sırasında gösterdiği hızlı toparlanma performansı bakımından Avrupa'nın en hızlı toparlanan ikinci havalimanı seçildi.