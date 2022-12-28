Tuzla'da doğalgaz patladı: Sabiha Gökçen'de uçuş durdu

Tuzla'da doğalgaz borusunda yaşanan patlama nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşlar yarım saatliğine durduruldu.

İstanbul'un Tuzla ilçesinde şiddetli bir patlama sesi duyuldu.

Bölgede yapılan doğalgaz çalışmaları sırasında zarar gören borudan gaz sızıntısı meydana geldi.

Havalimanına yakın noktada yaşandı

Bunun üzerine yaşanan patlama bölgede tedirginliğe neden oldu.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçakların kalkın güzergahına yakın noktada meydana gelen patlama, havalimanında uçuşları durdurdu.

Yarım saat sonra normale döndü

Havalimanının tedbir amaçlı uçuş trafiğine kapatılmasının ardından iniş için alçalan uçaklar İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.

Yaklaşık yarım saat süren durdurulan uçuşlar yeniden normale döndü.