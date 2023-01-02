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    Sabiha Gökçen'de sis nedeniyle uçuşlar aksadı

    İstanbul'da sisli bir gün başlarken, bu nedenden dolayı piste inemeyen 22 uçak, İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.
    • 02.01.2023 - 08:42
    • Güncelleme : 02.01.2023 - 09:06
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    Sabiha Gökçen'de sis nedeniyle uçuşlar aksadı

    Megakent İstanbul, güne sisli başladı.

    Vatandaşlar, haftanın ikinci gününde işe ve okula gitmek üzere yola çıkarken, göz gözü görmedi.

    Sis, hava ulaşımını da olumsuz yönde etkiledi.

    Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar aksadı.

    "Saat 10.00'da normalleşmesi beklenmekte"

    Sabiha Gökçen Havalimanı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sisin görüş mesafesini azaltması nedeniyle, 05.45 itibari ile pist önce iniş sonra 06.20'de kalkış trafiğine kapatılmıştır. 07.20'de kalkışlar kontrollü bir şekilde başlamış, inişler halen yedek meydanlara divert etmektedir. Saat 10.00'da operasyonun normalleşmesi beklenmektedir." ifadeleri kullanıldı.

    22 uçak İstanbul Havalimanı'na gönderildi

    Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş gerçekleştiremeyen 22 uçak, İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.

    Sabiha Gökçen de sis nedeniyle uçuşlar aksadı #1


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