Haberler

Gündem Haberleri

Sabiha Gökçen'de sis nedeniyle uçuşlar aksadı

Sabiha Gökçen'de sis nedeniyle uçuşlar aksadı

İstanbul'da sisli bir gün başlarken, bu nedenden dolayı piste inemeyen 22 uçak, İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.