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    Sabiha Gökçen'e inen yolcu uçağının lastiği patladı

    Kars'tan havalanarak İstanbul'a inen yolcu uçağının, iniş takımındaki lastiklerden biri patladı. 148 yolcu tahliye edildi.
    • 23.12.2022 - 16:08
    • Güncelleme : 23.12.2022 - 16:16
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    Sabiha Gökçen'e inen yolcu uçağının lastiği patladı

    Sabiha Gökçen Havalimanı'nda panik anları yaşandı.

    Kars'tan havalanan ve park yerine gitmek için 'taksi yapan' uçağın, iniş takımındaki lastiklerden biri patladı.

    154 kişi tahliye edildi

    Güvenlik amaçlı olarak itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Uçakta bulunan 148 yolcu ile 6 kişilik uçuş ekibi tahliye oldu.

    "Teknik çalışmalar devam etmektedir"

    THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, "Kars-Sabiha Gökçen seferini gerçekleştiren TC-JFF kuyruk numaralı  Boeing 737-800 tipi uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişi sonrası park yerine doğru taksi yaptığı esnada ana iniş takımındaki lastiklerden biri patlamıştır.

    Uçakta bulunan 148 yolcu ile 6 kişilik uçuş ekibi sorunsuz şekilde tahliye edilmiştir. Konuyla ilgili teknik çalışmalar devam etmektedir." denildi.

    Sabiha Gökçen e inen yolcu uçağının lastiği patladı #1

    Sabiha Gökçen e inen yolcu uçağının lastiği patladı #2


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