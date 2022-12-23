Sabiha Gökçen'e inen yolcu uçağının lastiği patladı

Kars'tan havalanarak İstanbul'a inen yolcu uçağının, iniş takımındaki lastiklerden biri patladı. 148 yolcu tahliye edildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda panik anları yaşandı.

Kars'tan havalanan ve park yerine gitmek için 'taksi yapan' uçağın, iniş takımındaki lastiklerden biri patladı.

154 kişi tahliye edildi

Güvenlik amaçlı olarak itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Uçakta bulunan 148 yolcu ile 6 kişilik uçuş ekibi tahliye oldu.

"Teknik çalışmalar devam etmektedir"

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, "Kars-Sabiha Gökçen seferini gerçekleştiren TC-JFF kuyruk numaralı Boeing 737-800 tipi uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişi sonrası park yerine doğru taksi yaptığı esnada ana iniş takımındaki lastiklerden biri patlamıştır.

Uçakta bulunan 148 yolcu ile 6 kişilik uçuş ekibi sorunsuz şekilde tahliye edilmiştir. Konuyla ilgili teknik çalışmalar devam etmektedir." denildi.