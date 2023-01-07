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    Sacha Boey, Crystal Palace'ın radarında

    Sacha Boey, Crystal Palace'ın radarında

    İngiliz basını, Premier Ligi ekiplerinden Crystal Palace'ın Galatasaray'ın sağ beki Sacha Boey ile ilgilendiğini yazdı.
    • Haber Merkezi
    • 07.01.2023 - 10:03
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    Galatasaray forması giyen Sacha Boey ile İngiliz ekibi Crystal Palace'ın ilgilendiği belirtildi.

    İngiliz basınından Standart'ta yer alan habere göre, Patrick Vieira'nın ekibi ara transfer döneminde sağ bek bölgesine takviye yapmak istiyor.

    İngilizler yazdı: Wan Bissaka olmazsa Boey alınacak

    Crystal Palace'ın sağ bek için ilk hedefinin, Manchester United'da forma giyen eski oyuncuları Wan Bissaka olduğu aktarıldı.

    Kulübün, Wan Bissaka transferinde yaşanabilecek olumsuz bir durum karşısında ise listesindeki diğer ismin Galatasaray'dan Sacha Boey olduğu yazıldı.

    Bonservis beklentisi 20 milyon euro

    Boey'in, Galatasaray ile sözleşmesinin 2025'e kadar devam ettiği hatırlatılırken, sarı-kırmızılıların bu transferden bonservis beklentisinin yaklaşık 20 milyon euro olduğu ifade edildi.

    Sacha Boey, Crystal Palace ın radarında #1

    Sezon başında gönderilecekken takımın yıldızlarından oldu

    Galatasaray'da sezon başında gözden çıkartılan ancak daha sonra performansıyla formayı kapan Sacha Boey, bu sezon 15 maçta sahaya çıktı ve 2 asist yaptı.

    1 milyon euroya alındı

    Öte yandan Galatasaray, 22 yaşındaki futbolcuyu geçen sezon Rennes'ten 1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı.

     

    Sacha Boey, Crystal Palace ın radarında #2


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