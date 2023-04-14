Sadece İnsan Uluslararası Yardım Derneği, deprem bölgesinde iftar düzenliyor Sadece İnsan Derneği, deprem bölgesindeki illerde yardım programlarının yanı sıra iftar programlarına devam ediyor. Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay’da 3 bin 500 kişilik iftar düzenleyen dernek, Ramazan ayının sonuna kadar iftar yemeklerine devam edecek.

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Kahramanmaraş merkezli 2 Şubat tarihinde yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremle sarsılan 11 ilimizde şimdi Ramazan ayının gerekleri yerine getirilmeye çalışılıyor.

Sadece İnsan Uluslararası Yardım Derneği deprem bölgesinde

Sadece İnsan Uluslararası Yardım Derneği, deprem bölgesindeki yardım çalışmalarına devam ediyor.

Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay’da 3 bin 500 kişilik iftar

Dernek, Ramazan çalışmaları kapsamında Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay’da depremden etkilenen vatandaşlara yönelik 3 bin 500 kişinin katıldığı iftar programları düzenlendi.

Deprem bölgesinde iftar programları

Sadece İnsan Uluslararası Yardım Derneği tarafından Hatay’da 1.000, Kahramanmaraş ve Adıyaman’da ise bin 500’er kişinin katıldığı iftar programları gerçekleştirildi.

Deprem programı çeşitli şehirlerde devam edecek

Derneğin iftar programlarının Ramazan ayı sonuna kadar çeşitli şehirlerde devam etmesi planlanıyor.

Konteyner kent çalışmaları başladı

Bugüne kadar deprem bölgelerine 16 tır dolusu yardım malzemesi gönderen dernek, bölgede 20 bin sıcak yemek, 5 bin gıda paketi, 5 bin battaniye ve 3 bin hijyen paketi dağıttı. Dernek, konteyner kent kurmak için de çalışmalarına başladı.

28 ülkeye yardım

Sadece İnsan Uluslararası Yardım Derneği’nin deprem bölgesi başta olmak üzere 28 ülkedeki yardım çalışmaları sürüyor.

Destek olmak için

Uluslararası Sadece İnsan Derneği’nin Türkiye ve dünyanın çeşitli coğrafyalarındaki yardım çalışmalarına katkı sunmak isteyen bağışçılar, derneğin internet sitesi üzerinden ya da banka hesapları aracılığıyla destekte bulunabiliyor.