Şadi Yazıcı İstanbul'un en büyük problemini açıkladı! Ekrem İmamoğlu... Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, katıldığı canlı yayında megakentin en büyük problemi olduğunu düşündüğü Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi.

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Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Haberglobal'in konuğu oldu.

Serhan Başbahçıvan'ın sorularını yanıtlayan Şadi Yazıcı, İstanbul'un problemlerine değindi.

İstanbul'un kanayan yarası trafik başta olmak üzere kentsel dönüşüm gibi konuların da üzerinde duran Şadi Yazıcı, megakentin asıl problemini açıkladı.

Şadi Yazıcı, şehrin kritik dönemlerinde genellikle tatilde olması ile gündeme gelen İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi.

"İstanbul'un en büyük problemi İmamoğlu"

Yazıcı, "İstanbul'un en önemli problemi Ekrem İmamoğlu" cümlelerini vurgularken, şöyle devam etti;

İstanbul'un en büyük probleminin maalesef Ekrem İmamoğlu olduğunu düşünüyorum. Çünkü konularla ve meselele hiç ilgilenmiyor. İmamoğlu İstanbul için ayırması gereken zamanı Türkiye'nin her yerinde kendi kariyeri için ayırıyor.

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