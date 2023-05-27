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Tarihin en önemli seçimlerine son 1 gün...

Milyonlar, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için yeniden sandığa gidiyor.

Bu süreçte adaylar son kez çalışmalar için sahaya indi.

İktidar cephesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir seçimde daha rakiplerinden açık ara farkla önde olmasının morali hakim.

Muhalefette ise altılı masa liderlerinin CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu için yürüttüğü çalışmalar beklendiği gibi sonuçlanmadı.

Bu durum ise dengeleri tamamen bozdu.

İki adayın olacağı seçimde, siyaset arenasından destekler peş peşe gelmeye devam ediyor.

Seçime saatler kala Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan da bir destek videosu geldi.

Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirilen önemli hizmetlere yer verdi.

Yapılan çeşitli yatırımları sayan Başkan Yazıcı, "Neden mi Erdoğan? Çünkü başarılı işler yapıldı ve daha da yapılacak." ifadelerini kullandı.

Yazıcı, videoda ise şöyle konuştu:

Milletimiz 'Neden Erdoğan?' diyor. Son 20 yılda yapılanları özetleyelim. Bin 250 hastane, 22 bin 895 kilometre otoyol, 401 tünel geçiş, 434 köprü ve viyadük, 24 demiryolu hattı, 13 kent içi raylı sistem, 56 havaalanı ve terminali, TOKİ eli ile 1 milyon 170 bin ev, 81 ilde 922 ilçede devam eden 250 bin konut, İlk Evim İlk İş Yerim kampanyası ile 500 bin sosyal konut, 50 bin iş yeri, deprem bölgesinde 11 ilde 650 bin toplamda 7 milyon 200 bin konut, 162 organize sanayi bölgesi, 20 aktif endüstri bölgesi, 98 teknoloji geliştirme bölgesi, 17 teknoloji geliştirme merkezi, yüzlerce sanayi tesisi, Nükleer santral, Togg ve Roketsan, Aselsan, TAİ, TEİ, savunma sanayi projeleri ve yüzlerce yatırım, enerjide yerlilik yüzde 26'dan şimdi yüzde 80'e çıktı. Türkiye, dünyada bir enerji merkezi oldu. Petrol, doğalgaz, su, rüzgar, güneş, nükleer enerji ile tam bağımsızlık için her şeyden enerji üretiyoruz. Söz değil işe bakarak tercih yapmalıyız. Yaparsa Erdoğan yapar nokta.