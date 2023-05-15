Sadullah Ergin, CHP listesinden Ankara Milletvekili oldu CHP listelerinden seçime giren DEVA Partili Sadullah Ergin, Meclis'e girdi.

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Türkiye’de sandıklar açıldı.

Açıklanan ilk verilere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı yarışını önde götürdüğü görüldü.

Milletvekili seçimlerinde ise birçok isim Meclis'e girdi.

Sadullah Ergin Meclis'e girdi

Bunlardan bir tanesi de DEVA Partili Sadullah Ergin oldu.

CHP listesinden Ankara 1.Bölge 4.sıradan aday olarak, Millet İttifakı'nda büyük krizlere neden olan Sadullah Ergin, TBMM'ye girdi.

Ankara 1.Bölge'den CHP'den 6 isim vekil oldu

Resmi olmayan sonuçlara göre, Ergin'in aday olduğu Ankara 1. Bölge'de CHP 6, AKP 4, İYİ Parti 2, MHP 1 milletvekili çıkardı.