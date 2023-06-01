Sadullah Ergin, milletvekili kaydını yaptırdı CHP listelerinden aday olması tartışma konusu olan ve parti tabanında rahatsızlığa neden olan DEVA Partili Sadullah Ergin, Meclis'e gelerek milletvekili kaydını yaptırdı.

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Türkiye seçimini yaptı...

Hem Cumhurbaşkanlığı hem de milletvekili seçimleri netleşti.

Yeni dönemde Meclis'e birçok isim girdi.

Bunlardan bir tanesi de DEVA Partili Sadullah Ergin oldu.

Adaylığı tabanı rahatsız etti

Bilindiği üzere Hatay 1. sıradan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili olarak gösterilmesi tabanda rahatsızlık yaratınca Ergenekon ve Balyoz gibi davalardaki tutumuyla bilinen Sadullah Ergin, CHP'nin Ankara listesine kaydırıldı.

Sadullah Ergin böylelikle CHP listesinden Ankara 1.Bölge 4.sıradan milletvekili adayı gösterildi.

Kaydını yaptırdı

Ergin'le ilgili tartışmalar devam etse de CHP ve Deva Partisi adaylıkla ilgili herhangi bir değişiklik yapmadı.

CHP listesinden Ankara 1.Bölge 4.sıradan aday olarak, Millet İttifakı'nda büyük krizlere neden olan Sadullah Ergin, TBMM'ye girdi.

Ergin, bugün Meclis'e gelerek kaydını yaptırdı.

CHP listelerinden Meclis'e girdiler

Öte yandan CHP sıralarından DEVA 15, Gelecek ve SP de 10’ar, Demokrat Parti 3, TDP ise 1 olmak üzere toplam 39 vekil çıkardı.

Böylece CHP’nin vekil sayısı 130 olacak. İyi Parti ise geçen dönemki oy oranını korurken vekil sayısı ise aynı kaldı.

CHP'liler duruma tepkili

Seçimin ardından küçük ortakların aldığı oy oranı ve çıkardıkları milletvekili sayısı ortaya çıkınca tepkiler büyüdü.

Partililer, küçük partilerin ittifakı hiçbir faydası olmamasına rağmen bu kadar vekille temsil edilmesine isyan etti.