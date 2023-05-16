Sağanak yağmur yolda! İstanbul için kritik uyarı yapıldı Meteoroloji'nin açıklamasına göre, önümüzdeki hafta başına kadar ülke genelinde kuvvetli sağanak yağmur etkisini gösterecek. İstanbul'da ise gece saatlerinden itibaren sağanak yağmurun etkisini göstermesi bekleniyor.

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Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok il için kritik uyarı yapıldı.

Türkiye genelinde sağanak yağmur etkisini gösterecek.

Bugün için ise Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmeye göre Marmara geneli ve İç Ege'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var.

Bölge genelinde toz taşınımı ile birlikte yer yer çamur şeklinde yağış bekleniyor.

Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye'nin kuzeybatı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara bölge geneli, İç Ege ve Göller Yöresi'nin öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve güneyi ile Kuzey Ege'de yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Marmara ve Kıyı Ege'de toz taşınımı bekleniyor.

Hava sıcaklığı artacak

Hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 4 derece artacağı, batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Tedbirli olun uyarısı geldi

Yağışların akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve güneyi ile Kuzey Ege'de yerel olarak kuvvetli olması, Marmara ve Kıyı Ege'de toz taşınımı beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Bölge bölge hava durumu

Marmara

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra batısı, gece saatlerinden itibaren bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların bölgenin güneyinde ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı ile birlikte yer yer çamur şeklinde yağış bekleniyor.

Ege

Parçalı ve çok bulutlu, İç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Bölgenin kıyı kesimlerinde toz taşınımı ile birlikte yer yer çamur şeklinde yağış bekleniyor.

Akdeniz

Parçalı ve az bulutlu, batısının iç kesimleri zamanla parçalı ve çok bulutlu, Burdur çevreleri ile Isparta'nın batısının gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İç Anadolu

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra Eskişehir'in batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.