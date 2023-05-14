Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oyunu Üsküdar'da kullandı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, seçimler için oyunu Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulunda kullandı. Koca, "Türkiye Yüzyılı'nın ilk günü olmasını diliyorum" dedi.

AA

Vatandaşlar cumhuriyet tarihinin en kritik siyasi tercihi için bugün sandığa koştu.

Türkiye'de 81 ilde vatandaşlar, Cumhurbaşkanı ve 28'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanmak üzere sandık başına giderken, İstanbul'da da saat 08.00 itibarıyla oy verme işlemi başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, seçimler için oyunu Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulunda kullandı.

Eşi ve oğulları ile geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, oy kullanmaya saat 12.50'de eşi Hale, oğulları Zahid Esat ve Abdülaziz Emir ile geldi.

"Türkiye Yüzyılı'nın ilk günü olmasını diliyorum"

Oyunu 3280 numaralı sandıkta kullanan Koca, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimin hayırlı olmasını dileyerek şu ifadeleri kullandı:

Güzel Türkiye'm için oyumuzu kullandık. Millet iradesi tecelli edecek. Milletimize, ülkemize, insanlığa hayırlı olsun. Bugünün, Türkiye Yüzyılı'nın ilk günü olmasını diliyorum.

Bakan Koca, oy kullanmak için bir süre sırada bekledi ve bu esnada vatandaşlarla sohbet edip, fotoğraf çektirdi.