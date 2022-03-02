Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta, ne açıklayacak?

Sosyal medya hesabından merak uyandıran bir paylaşımda bulunan Fahrettin Koca, müjdeli bir haberi olduğunu söyledi. Milyonlar, "Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak?" araştırıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım merak konusu oldu.

Salgının seyri ve vaka sayıları Twitter hesabı üzerinden sıklıkla paylaşan Koca, farklı bir tweet attı.

Bilim kurulu toplantısına katılacak olan Koca, "Bir süredir beklenen açıklama" diyerek bu akşam rutin seyrin dışında bir konuşma yapacağını duyurdu.

Peki, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması saat kaçta? Bakan Koca ne açıklayacak? İşte detaylar...

FAHRETTİN KOCA SAAT KAÇTA AÇIKLAMA YAPACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu akşam Bilim Kurulu toplantısı sonrası saat 18:00'de açıklama yapacak.

Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüs Bilim Kurulu yarın, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanıyor. YARIN SAAT 18.00'DA bir açıklama ile huzurlarınızda olacağım. Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum. Buluşmak üzere."

Mart ayıyla birlikte yeni bir döneme girilmesi, açık alanlarda maske ve mesafe kuralının kaldırılması gündemde yer alıyor.