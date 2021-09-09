Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta, ne açıklayacak? 'Simge bir gün'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta, ne açıklayacak? 'Simge bir gün'

Sosyal medya hesabından merak uyandıran bir paylaşımda bulunan Fahrettin Koca, rutin seyrin dışında bir konuşma yapacağını söyledi. Milyonlar,"Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak?" araştırıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım merak konusu oldu.

Fahrettin Koca'nın açıklamaları pandeminin başından beri en çok takip edilenler arasında. Salgının seyri ve vaka sayıları Twitter hesabı üzerinden sıklıkla paylaşan Koca, farklı bir tweet attı.

Koca, "Salgınla mücadele sürecimiz açısından simge bir gün!" diyerek bu akşam rutin seyrin dışında bir konuşma yapacağını duyurdu. Peki, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması saat kaçta? Bakan Koca ne açıklayacak? İşte detaylar...

FAHRETTİN KOCA SAAT KAÇTA AÇIKLAMA YAPACAK?

Bakan Koca, "Salgınla mücadele sürecimiz açısından simge bir gün! 18:00'da, rutin seyrin dışında bir konuşmayla huzurlarınızda olacağım. Gündeminizdeki konular, başlıklarımız arasında. 18:00'da buluşmak üzere." ifadelerini kullandı.

BAKAN KOCA NE AÇIKLAYACAK?

Paylaşımın ardından binlerce yorum gelirken, Bakan Koca'nın konuşmasına ilişkin herhangi bir detay paylaşılmadı.

Öte yandan aşı sayılarının güncel olarak takip edildiği covid19asi.saglik.gov.tr sitesine bakıldığında toplam uygulanan aşı sayısında 100 milyona ulaşıldı. Bu noktada Bakan Koca'nın maske takma zorunluluğuna dair bir müjde verme ihtimali üzerinde de duruluyor.

Koca, daha önce de "maskelerden kurtulma günü yakın" mesajını vermişti.