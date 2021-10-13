Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni uyarı

Hasta yatışlarında aşısızların oranının arttığına dikkat çeken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kronik hastalığı olan büyüklerimiz, aşı yaptırmış olsalar da virüsten etkilenebiliyor” dedi.

Türkiye’de artan koronavirüs vaka sayısı, günden güne endişelendiriyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her koşulda dikkatli ve tedbirli olunmasını sık sık tekrar ederken, tehlikenin boyutu artık yaşlı ya da gençte de fark etmiyor.

Özellikle aşı olmayanlar ya da ikinci dozu bekletenler virüsü yaymakla kalmayıp, hayatlarını daha da tehlikeye atabiliyor.

“GENÇLERİMİZ AŞI OLMALI, BÜYÜKLERİMİZ DİKKATLİ DAVRANMALI”

Dün yatışı yapılan koronavirüs hastalarına ait bilgileri inceleyen Sağlık Bakanı Koca, yine gençlere seslendi.

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir açıklama yapan Bakan Koca, “Aşı yaptırmamış gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı. Kronik hastalığı olan büyüklerimiz, aşı yaptırmış olsalar da virüsten etkilenebiliyor. Gençlerimiz aşı olmalı, büyüklerimiz dikkatli davranmalı.” dedi.