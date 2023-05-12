Sağlık Bakanı Koca, 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü'nü kutladı

AA

12 Mayıs, Dünya Hemşireler Günü olarak kutlanıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günün anlam ve önemine ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Koca, sağlık çalışanlarının omuzladığı zorlu görevlerin ve onların mücadelelerinin öneminin altını çizdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Koca, şunları yazdı:

Sağlık profesyonelleri arasında büyük çoğunluğu oluşturan, salgınla mücadelede ve şimdi de deprem bölgesinde en mükemmel örneğini gördüğümüz hizmeti aslında her gün ortaya koyan hemşire arkadaşlarımın 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü'nü ve Hemşireler Haftası'nı şükran duygularımla kutluyorum. Var olun.