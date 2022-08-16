Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, asistan doktorların aylık nöbet sayılarının azaltılmasına ilişkin yönetmeliğin önümüzdeki hafta Resmi Gazete'de yayımlanacağını açıkladı.

Ak Parti’nin 21’ncı kuruluş yıl dönümü ATO Congresium’da düzenlenen programla kutlandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde programa birçok siyasi isim katıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da programa katılan isimlerden biri oldu.

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Koca, açıklamalarında asistan hekimlere ayda en fazla 8 nöbet verilmesine ilişkin yeni yönetmeliğin haftaya yayımlanacağını bildirdi.

"Sekiz nöbetten fazla olmayacak"

Asistanların çalışma saatlerine ilişkin atılan adımların sorulması üzerine yanıt veren Bakan Koca, “Sistemin yükünü çekenler asistan arkadaşlarımız. Yeni dönemde asistan arkadaşlarımıza pozitif ayrımcılık yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Sekiz nöbetten fazla olmayacak. Sekiz nöbete indirdik, haftaya yönetmelik yayınlanıyor” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca: Asistanlar ayda en fazla 8 nöbet tutacak VİDEO



"İnternlere verilecek olan ücretin değişikliği kanunla mümkün"

İnternlere verilecek olan ücretin meclis açıldığında mümkün olduğunu belirten Bakan Koca, “Biliyorsunuz eğitim araştırma hastanelerimizde, üniversite hastanelerimizde özellikle sistemin yükünü taşıyan asistan arkadaşlarımız. Ve ayrıca intern arkadaşlarımız. İntern arkadaşlarımızla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesi olmuştu kabine sonrası ve bundan böyle intern yani son sınıflarında asgari ücret kadar bir ücret müjdesi olmuştu.

Bununla ilgili de bakıyorum özellikle intern arkadaşlarımız ‘niye halen bu bize ödenmiyor’ diyor. Bildiğiniz gibi bu, kanunla olan bir durum. Yani internlere verilecek olan bu ücretin değişikliği kanunla mümkün. Meclis tatilde olduğunda, iradesi nasıl devreye girecek? Meclis açıldığında, meclisin iradesi en erken dönemde devreye girecek” açıklamasında bulundu.

"Aşma durumunda, ilgili klinikle ilgili yaptırımlar yönetmelikte geliyor"

Sistemin yükünü taşıyanların asistanlar olduğunu belirten Bakan Koca, “Asistan arkadaşlarımızın bu dönemde taban ücretlerini önemli oranda farklılaştırdık ama uygulamada da asistan arkadaşlarımızın hem katsayılarını hem de ortalamadan, kliniklerin farklılıklarını daha fazla karşılık bulmalarının hem de mesai sonrası çalışmalarının önünü açtık. Önümüzdeki dönemde asistan arkadaşlarımız nöbet sayıları yeni yönetmelikte sekizi aşmayacak. Aşma durumunda, ilgili klinikle ilgili yaptırımlar yönetmelikte geliyor.

Dolayısıyla biz nöbet ertesi 24 saatten fazla çalışılmamasını ve bunun da sekiz nöbetten fazla olmamasını yönetmelikle netleştiriyoruz. Dolayısıyla çocuklarımız hem nöbet sayıları azalarak hem de gelir düzeyleri artarak bundan böyle rahatlıkla evlenebilecek” şeklinde konuştu.