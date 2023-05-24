Sağlık Bakanı Koca, Defne Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti Bakan Koca, hastanenin polikliniklerini gezerek tedavi olan vatandaşlarla sohbet etti.

AA

Yapımı 60 günde tamamlanan Hatay'daki Defne Devlet Hastanesi'nde hasta yoğunluğu yaşanıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 300 yataklı hastaneye ziyarette bulundu.

Koca, hastanenin polikliniklerini gezerek muayene olmaya gelen hastaların sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı.

Bakan Koca'dan Defne'deki hastaneye ziyaret

Hastalara geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Koca, hastanede vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Koca, ayrıca hastanede bulunan çocuklara oyuncak dağıttı.

Bakan Koca'ya, ziyaretinde İl Sağlık Müdürü Tunga Barçın ve diğer ilgililer eşlik etti.

Ağır çelik yapı tekniğiyle inşa edildi

"Asrın felaketi"nin ardından 24 Mart'ta Bostancık Mahallesi'nde temeli atılan, 28 bini kapalı olmak üzere 79 bin metrekare alanda ağır çelik yapı tekniği ile modüler duvar sistemi kullanılarak yapılan hastanede 36 poliklinik bulunuyor.

Hastanenin dikkat çeken özellikleri

51 yoğun bakım yatağı, 41 acil müşahede yatağı, 11 ameliyathane, yoğun bakım, diyaliz, endoskopi, kolonoskopi, MR, tomografi, ultrason görüntüleme üniteleri ile diş polikliniği de bulunan, tüm branşlarda hizmet veren hastanede 256'sı hekim 1044 sağlık çalışanı görev alıyor.

Hataylı depremzedelere hizmet veriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 24 Mart'ta temeli atılan hastanenin açılışı 21 Mayıs'ta yapıldı.

Girişindeki "İnsanlık merhamet üzerine kuruludur" yazısıyla hastaları karşılayan hastane, ilk gün olan 22 Mayıs'ta çok sayıda Hataylı depremzedeye sağlık hizmeti verdi.