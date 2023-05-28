Sağlık Bakanı Koca, Üsküdar'da oy verdi: Türkiye Yüzyılı için oyumu kullandım Bakan Koca, hastalar, yaşlılar, milletin ve onun istikbali çocuklar için oy verdiğini söyledi.

AA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Üsküdar'da sandık başına gitti.

Bakan Koca'ya, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda eşi Hale Koca ile oğulları Zahid Esat ve Abdülaziz Emir eşlik etti.

Koca ailesi, oylarını Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'ndaki 3280 numaralı sandıkta kullandı.

"Türkiye Yüzyılı için oyumu kullandım"

Fahrettin Koca, oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Hastalar, yaşlılar, milletin ve onun istikbali çocuklar için, Türkiye Yüzyılı için oyumu kullandım. Hayırlı olsun. Dilerim bugün Türkiye Yüzyılı'nın ilk günü olsun.