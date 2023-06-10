Sağlık Bakanı Koca'dan Elmadağ'daki patlamayla ilgili açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki MKE tesisinde meydana gelen patlamaya 9 dakikada müdahale edildiğini, 5 can kaybı dışında yaralı olmadığını söyledi.

AA & Ensonhaber

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan Makine ve Kimya Endüstrisine (MKE) ait Roket ve Patlayıcı Fabrikası'ndaki patlamayla ilgili açıklamalarda bulundu.



"İlk ambulans, 9 dakikada olay yerine ulaştı"

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı: