Sağlık Bakanı Koca'dan Elmadağ'daki patlamayla ilgili açıklama

AA & Ensonhaber
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan Makine ve Kimya Endüstrisine (MKE) ait Roket ve Patlayıcı Fabrikası'ndaki patlamayla ilgili açıklamalarda bulundu.
"İlk ambulans, 9 dakikada olay yerine ulaştı"
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı:
"Elmadağ'da bir fabrikada meydana gelen patlamada 5 vatandaşımız hayatını kaybetti. Her birine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. İlk ambulansımız olay yerine patlamadan 9 dakika sonra ulaşmış; toplam 4 ambulans, 2 UMKE timi ile 18 sağlık personeli görevlendirmesi yapılmıştır. 5 can kaybı dışında yaralımız bulunmamaktadır. Allah benzer kazalardan korusun."