Sağlık Bakanlığı 85 bin atama başvuruları ne zaman, şartları neler? Kadro dağılımı belli mi?

Sağlık Bakanlığı 85 bin atama başvuruları ne zaman, şartları neler? Kadro dağılımı belli mi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 85 bin atama yapılacağını açıkladı. Peki, Sağlık Bakanlığı 85 bin atama başvuruları ne zaman, şartları neler? Kadro dağılımı belli mi?

Twitter hesabından sık sık önemli açıklamalar yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, atama bekleyen binlerce sağlık çalışanına müjdeli haberi verdi.

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Bakanlığımız, bu yıl 85 bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla.

Sağlıkta 'Beyaz Reform'a destek kuvvet, 85 bin yeni çalışma arkadaşı! Görülmemiş başarılar için görülmemiş büyüklükte bir kadro açılıyor. Gözümüz aydın." dedi.

Bakan Koca'nın bu açıklamasının ardından kadro bekleyen sağloık çalışanları hem sevindi hem de detayları araştırmaya başladı.

Bu kapsamda da, "Sağlık Bakanlığı 85 bin atama başvuruları ne zaman, şartları neler? Kadro dağılımı belli mi?" soruları gündeme geldi.

Peki, Sağlık Bakanlığı 85 bin atama başvuruları ne zaman, şartları neler? Kadro dağılımı belli mi? İşte yanıtı...

Sağlık Bakanlığı 85 bin atama başvuruları ne zaman, şartları neler? Kadro dağılımı belli mi?

Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuru tarihleri, şartları, kadro ve branş dağılımı hakkında henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

Mart ayında Resmi Gazete'de Sağlık Bakanlığı'na 20 bin personel alımı yapılacağı duyurulmuştu. Resmi Gazete'de yer alan kararla 5 bin 175'i hemşire olmak üzere 10 bin sözleşmeli sağlık personeli ile çeşitli kadrolara 10 bin sürekli işçi alımı yapılacağı duyurulmuştu.