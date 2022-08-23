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    Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı yapacak! Başvurular ne zaman yapılacak?

    Sağlık Bakanlığı 85 bin yardımcı personel kadrosu açılacağını duyurdu.İşte detaylar..
    • 23.08.2022 - 09:33
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    Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı yapacak! Başvurular ne zaman yapılacak?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile müjdeyi verdi.Fahrettin Koca twitter üzerinden yaptığı açıklamada 85 bin yeni kadro açılacağını duyurdu.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Sağlıkta Beyaz Reform’a destek kuvvet, 85 Bin yeni çalışma arkadaşı! Görülmemiş başarılar için görülmemiş büyüklükte bir kadro açılıyor. Gözümüz aydın." ifadelerine yer verdi.

    Fahrettin Koca ayrıca "Bakanlığımız, bu yıl 85 Bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla! Gözümüz aydın." ifadelerini kullandı.

    Bu müjdeli haber sonrası başvuruların ne zaman yapılacağı ve başvuru şartları gündeme geldi.Peki başvuruların alınacağı tarih ve başvuru şartlaru belli oldu mu? İşte cevabı..

    Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı yapacak! Başvurular ne zaman yapılacak? #1

    Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak?

    Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuru tarihleri ve başvuru şartlarıhenüz netlik kazanmadı. Resmi açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecektir.


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