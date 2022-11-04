Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ilgiyle takip ediliyor. Atama bekleyen binlerce sağlık çalışanı "Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?" sorusunu merak ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından 85 bin personel alımı yapılacağı açıklanmıştı. Bakan Koca'nın, üniversitelerin sağlık bölümlerinden mezun olan gençlere müjdeyi açıklaması sonrası "Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı?" sorusu merak edilmeye başlandı.

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, atama bekleyen vatandaşlar için personel alımı başvurusunu duyurdu ve şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlığımız, bu yıl 85 bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla. Sağlıkta 'Beyaz Reform'a destek kuvvet, 85 bin yeni çalışma arkadaşı! Görülmemiş başarılar için görülmemiş büyüklükte bir kadro açılıyor. Gözümüz aydın."

Bakan Koca'nın yaptığı açıklamalar ardından, Sağlık Bakanlığı personel alımı hakkında başvuru tarihi ve ayrıntılar merak edildi ancak tarihler henüz belli olmadı. Başvuru tarihlerinin ise sene sonundan önce açıklanması beklenmekte.

"85 bin sağlık çalışanı alımı ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor"

Bakan Koca, alımlar hakkında şu ifadeleri kullandı: "85 bin sağlık çalışanı alımı ile ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Bu dönemde düşünün bizim 32 bin poliklinik odamız var. Tüm bu poliklinik odalarında hizmet vermek üzere bu yıl tıbbi sekreter koyacağız. Hekimler sekreterlik işlerini yapmaktan kurtulacak. Bu sayede hekimlerin hastaya daha fazla odaklanmasına, daha iyi hizmet vermesine imkan sağlanacak. Yaşanan tüm aksaklıkların bir bir çözüldüğünü hep beraber göreceğiz."