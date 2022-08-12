Sağlık çalışanlarına yapılacak ek ödeme miktarları

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, branş, kademe ve derecelerine göre sağlık personellerinin alacağı ek ve teşvik ödeme rakamlarını açıkladı. Buna göre en fazla maaş artırılan kesim uzmanlar oldu.

Binlerce sağlık çalışanının beklediği ek ödeme yönetmeliği Resmi Gazete’de yayınlandı.

Böylelikle branş, kademe ve derecelerine göre personellerin alacağı taban oranları belirlendi.

Özellikle bu oranların maddi olarak nasıl yansıyacağı merak konusu olurken, Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, NTV mikrofonlarına tüm detayları anlattı.

Profesör ve doçentlerin maaşlarına 10 bin liralık düzenleme

Durmuş, “Uzman hekim ve üstü, profesör, doçent ve eğitim görevlileri 10 bin TL’lik düzenlemeden faydalanacak. Aynı düzenleme ile beraber asistan hekimlerin 7 bin 500 liraya yakın ilave ücretleri olacak. Pratisyen hekimler için de yapılmış olan bu düzenlemede 5 bin liraya yakın bir yansıma olacak. Diş tabibi ve diş tabibi uzmanlar için de aynı düzenleme geçerli olacak. Diş hekimleri, pratisyen hekim gibi 5 bin lira, uzmanları da uzman hekim gibi 10 bin lira civarında taban ücret almış olacaklar.” dedi.

Maaşlar ne kadar arttı?

Uzman doktor 18 bin 861 lira maaşın yanına bir de 10 bin lira ek ödeme alacak.

Profesörlerin maaşı 26 bin 27 TL’den 10 bin lira artışla 36 bin 27 TL’ye çıktı.

Araştırma görevlisi, 10 lira ek ücretle 15 bin 315 lira olan maaşını 25 bin 315 liraya yükseltmiş oldu.

11 bin 832 maaş alan hemşirelerin 850 lira ek ücretle birlikte maaşları 12 bin 682 liraya kadar çıktı.

Hemşireye 850 lira, teknikere 500 lira zam

Aralık ayında yapılan düzenlemenin bütüncül olmadığını hatırlatan Durmuş, “Biz Sağlık-Sen olarak buna itiraz etmiştik. Sağlık hizmetlerinin bir bütün olduğunu, düzenlemenin de bütüncül olması gerektiğini söylemiştik. Burada sağlık çalışanları için de yapılmış olan düzenleme var. Buna göre bir hemşire için 850 liraya tekabül eden düzenleme gerçekleştirilmiş oldu. Tüm çalışanlara orantısal olarak bir düzenleme yapıldı. Yani aralık ayında yapılan düzenlemeden çok daha iyi düzenleme yapılmış oldu. Teknikerlerde de 500-600 liraya tekabül edecek. 400 liradan başlayıp, 1000 liraya kadar yükselen taban ücret, kademelerine göre verilecek. 2021 yılında yaptığımız toplu sözleşmede yüzde 20 ilave bir zam almıştık. Yeni düzenleme de yüzde 20-25 gibi bir zamma tekabül ediyor.” diye konuştu.

Teşvik ödemeleri

Teşvik ödemelerinin aralığı hakkında da bilgi veren Durmuş, “Eskiden bir performans sistemi vardı. Biz o sistemin devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu almış olduğumuz sabitlerin dışında çalışılan hastanenin, ilin, hasta memnuniyetinin belirlendiği kriterler oluyor. Genel hizmetler sınıfından hekim sınıfına kadar teşvikler öngörüldü. Bunun da tabii yönergelerle belirlenecek oranları var. Bir sağlık çalışanı, çalışmasının karşılığında 350-400 liradan başlayıp, 7-8 bin liraya kadar giden ilave teşvik ücretleri alabilir.” şeklinde konuştu.

Hekim-sağlık çalışanı arasında maaş farkı krizi

Uzman hekimler ve diğer sağlık çalışanları arasında maaş farkının sıkıntı yaratabileceğini savunan Durmuş, “Biz sağlık çalışanlarının taban ücretlerinin artırılmasını özellikle söylüyorduk. Taban ücretleri artırıldı ama teşvik kısmı var. Tabanda eksik bırakılan kısmın, teşvikte mutlaka verilmesi gerekiyor. Sağlık hizmetleri sınıfında çalışan arkadaşlarımız 3 bin 500 liraya kadar teşvik ücreti alabilecek. Elbette hekimlerin ücretleri artsın ama arada ciddi bir makas oluştu. Sağlık çalışanları çok yoğun çalışıyor ve çalışma süreleri çok uzun. Yoğun çalışmaya karşın alacak olacakları ücretlerinin de yukarıya çıkarılması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Kamudaki doktorların durumu

Ek ödemelerin kamudaki doktorların varlığını iyi bir noktaya taşıyacağını aktaran Durmuş, “Bunun hekim camiası açısından nasıl karşılanacağını göreceğiz. Çünkü taban ücretleri konusunda belli bir beklenti vardı. Beklenti belli oranla karşılanmış olacak. Teşvik ne derece yansıyacak. Bunu da göreceğiz. Doyurucu bir rakam çıkarsa, hekim arkadaşlarımızın kamuda kalma noktasında önemli bir istek ve iradelerinin olacağını düşünüyorum. Uzun süredir performans sistemindeki adaletsizliğin bir türlü çözüme kavuşturulmamış olması, sağlık çalışanları arasında bezginliğe ve küskünlüğe yol açmıştı. İnsanlar haklı olarak tepki gösteriyorlardı. Bize göre çok geç kalınsa da bu düzenleme önemli bir adımdır. Bu önemli düzenleme ile mahsuplaşma da kapsam dışına bırakılmış oldu. Teşvikle alınacak ücretler belli bir seviyede olursa çalışanların memnun olacağını düşünüyorum.” dedi.

Aile hekimleri faydalanacak mı?

Aile hekimlerinin bu düzenlemeden faydalanıp faydalanmayacağına yönelik soruya ise Durmuş, “Sadece aile hekimliğinde çalışanlarımızı değil, üniversitelerde, adli tıp kurumlarında, bakanlıkta çalışanlarımızı da kapsayıcı bir düzenleme olması gerekiyor. Onların da yönetmeliklerinin mutlaka yayınlanması gerekiyor. Buna paralel olarak YÖK’ün de gerekli adımları atması gerekiyor. Bu yönetmeliklerin de hemen çıkması gerekirdi. Onun da hızlı bir şekilde sonuçlandırılmasını bekliyoruz.” diye konuştu.