Sağlıkta Teknoloji ve Gelecek Raporu yayınlandı Dünyadaki sağlıkta dijitalleşme, biyoteknoloji ve aşı uygulamaları, ilaç ve tıbbi cihaz sektörleri hakkında gerekli bilgi, altyapısı SETA tarafından düzenlenen bir raporda paylaşıldı.

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Sağlık sisteminin ekonomik açıdan sürdürülebilirliğini sağlayabilmek için tüm dünyada yenilikçi çözümler üretilmesi gerekiyor.

Bunu yapamayan ülkelerin sağlık sistemlerinde ciddi sıkıntılar yaşaması bekleniyor.

Bu kapsamda Koronavirüs (COVID-19) salgını sağlık sektöründe ani değişimlere uyum sağlamanın önemini bir kez daha tüm dünyaya gösterirken SETA tarafından, sağlıkta teknoloji ve geleceğin tartışıldığı yeni bir rapor hazırlandı.

Sağlıkta dijitalleşme diğer ülkelerle kıyaslandı: Ortaya çarpıcı sonuçlar çıktı

Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci tarafından hazırlanan raporda; dünyadaki sağlıkta dijitalleşme, biyoteknoloji ve aşı uygulamaları, ilaç ve tıbbi cihaz sektörleri hakkında gerekli bilgi altyapısı inşası amaçlandı.

Türkiye'de geliştirilen sağlıkta dijitalleşme, tıbbi cihaz ve ilaç sektörleri diğer ülkeler ile kıyaslanarak değerlendirildiği raporda; Türkiye'nin sağlık alanındaki güçlü yanları ile gelişmeye açık noktaları irdelenerek gelecek üzerine çıkarımlarda bulunuldu.

Sağlık Bakan Yardımcısı Birinci kendi hesabından da paylaştı

Öte yandan Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, hazırlanan raporu kendi sosyal medya hesabından da paylaştı.

Dr. Birinci, “SETA Vakfı oluşturulan raporumuzda, sağlıkta teknoloji ve geleceği tartışıyoruz; Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğunda dijitalleşme, ilaç ve yeni nesil tıbbi cihaz ile sağlık hizmetleri dönüşüyor.” ifadelerini kullandı.

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