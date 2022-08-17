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- 3 pilot ilde aile diş hekimliği uygulaması başlıyor
3 pilot ilde aile diş hekimliği uygulaması başlıyor
- 17.08.2022 - 13:15
- Güncelleme : 17.08.2022 - 13:18
Türkiye'de her şehirde ve mahallede Sağlık Ocakları vatandaşlara hizmet veriyor.
Aile Hekimleri tarafından verilen hizmetle birlikte, birçok vatandaş sağlık sorunlarına erken ve kolay çözüm bulabiliyor.
Bu kapsamda acil durumların dışında Sağlık Ocaklarında Aile Hekimleri önemli rol oynamaktadır.
Aile Diş Hekimliği yürürlüğe giriyor
Vatandaşların geçmişte şikayetçi oldukları rahatsızlıklarını da görüntüleyebilen sağlık çalışanları, sürecin takibini de yapabiliyor.
Verilen bu hizmetin ardından Sağlık Bakanlığı tarafından Aile Diş Hekimliği uygulaması da yürürlüğe girdi.
3 pilot il seçildi
Bir süre önce duyurulan uygulamanın, üç pilot ilde yapılması planlanıyor.
Sona gelinen çalışmalarda, pilot il olarak Eskişehir, Kırşehir ve Karabük seçildi.
Uygulama kapsamında, ağız ve diş sağlığı tedavisinin yanı sıra özellikle çocuklar için büyük önem taşıyan 'koruyucu ağız ve diş sağlığı' hizmeti verilecek.
Türkiye genelinde yaygınlaşacak
Mevcut sisteme entegrasyonu sağlanacak olan uygulamayla birlikte, 0-12 yaş aralığındaki çocukların diş kontrollerine kolayca erişilebilecek.
Üç pilot ilde uygulanmasının ardından Türkiye genelinde yaygınlaştırılması planlanan yeni sistemin, alt yapı çalışmaları Bakanlık tarafından sürdürülüyor.
E-Nabız üzerinden ulaşılabilecek
Bu doğrultuda, randevuların Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden alınabilmesi planlanıyor.
Öte yandan ebeveynler, çocuklarının ağız ve diş tarama sonuçlarını e-Nabız üzerinden görüntüleyebilecek ve bu sayede tespit edilen diş problemlerine erken müdahale edilebilecek.