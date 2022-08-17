3 pilot ilde aile diş hekimliği uygulaması başlıyor

Koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin genişletilmesi için aile diş hekimliği uygulaması başlatıldı. Bu kapsamda Eskişehir, Kırşehir ve Karabük pilot il seçildi.

Türkiye'de her şehirde ve mahallede Sağlık Ocakları vatandaşlara hizmet veriyor.

Aile Hekimleri tarafından verilen hizmetle birlikte, birçok vatandaş sağlık sorunlarına erken ve kolay çözüm bulabiliyor.

Bu kapsamda acil durumların dışında Sağlık Ocaklarında Aile Hekimleri önemli rol oynamaktadır.

Aile Diş Hekimliği yürürlüğe giriyor

Vatandaşların geçmişte şikayetçi oldukları rahatsızlıklarını da görüntüleyebilen sağlık çalışanları, sürecin takibini de yapabiliyor.

Verilen bu hizmetin ardından Sağlık Bakanlığı tarafından Aile Diş Hekimliği uygulaması da yürürlüğe girdi.

3 pilot il seçildi

Bir süre önce duyurulan uygulamanın, üç pilot ilde yapılması planlanıyor.

Sona gelinen çalışmalarda, pilot il olarak Eskişehir, Kırşehir ve Karabük seçildi.

Uygulama kapsamında, ağız ve diş sağlığı tedavisinin yanı sıra özellikle çocuklar için büyük önem taşıyan 'koruyucu ağız ve diş sağlığı' hizmeti verilecek.

Türkiye genelinde yaygınlaşacak

Mevcut sisteme entegrasyonu sağlanacak olan uygulamayla birlikte, 0-12 yaş aralığındaki çocukların diş kontrollerine kolayca erişilebilecek.

Üç pilot ilde uygulanmasının ardından Türkiye genelinde yaygınlaştırılması planlanan yeni sistemin, alt yapı çalışmaları Bakanlık tarafından sürdürülüyor.

E-Nabız üzerinden ulaşılabilecek

Bu doğrultuda, randevuların Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden alınabilmesi planlanıyor.

Öte yandan ebeveynler, çocuklarının ağız ve diş tarama sonuçlarını e-Nabız üzerinden görüntüleyebilecek ve bu sayede tespit edilen diş problemlerine erken müdahale edilebilecek.