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    Şahan Gökbakar'dan 6'lı masaya: Masa değil ganyan

    Şahan Gökbakar'dan 6'lı masaya: Masa değil ganyan

    Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, muhalefet partilerinin oluşturduğu altılı masayı kendine has üslubuyla eleştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 08.09.2022 - 09:40
    • Güncelleme : 08.09.2022 - 09:56
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    2023'te yapılacak seçimlere az bir zaman kala muhalefetin adaylık bilmecesi tam gaz sürüyor.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına bir türlü aday çıkaramayan muhalefet, hal böyleyken çeşitli esprilere de konuk oluyor.

    Şahan tiye aldı

    Bir türlü adayını belirleyemeyen muhalefet partileri, ünlü komedyen Şahan Gökbakar'a malzeme oldu.

    Gökbakar, muhalefet partilerinin oluşturduğu altılı masayı kendine has üslubuyla tiye aldı.

    Şahan Gökbakar dan 6 lı masaya: Masa değil ganyan #1

    "Masa değil yaaa... Ganyan Ganyaan."

    Gökbakar, "Altılı yattı gibi... Masa değil yaaa... Ganyan Ganyaan." dedi.

    Ünlü komedyen tweet'inin sonuna ise gülen ifadeler eklemeyi unutmadı.

    Gökbakar'ın bu paylaşımı binlerce beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

    Şahan Gökbakar dan 6 lı masaya: Masa değil ganyan #2


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