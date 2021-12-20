Sahte alkol üreticilerine karşı Zehir-2 Operasyonu başlatıldı

Ülke genelinde sahte içki satışı ve üretimi yapılan 563 adrese yönelik "Zehir-2" operasyonunda 100'den fazla şüpheli gözaltına alındı.

Yeni yıl öncesinde her sene sonu olduğu gibi yine sahte alkol tüketiminden can kayıpları artmaya başladı.

Birçok ilde halk sağlığını umursamadan sahte alkolleri piyasaya süren zehir tacirleri yüzünden 50'ye yakın vatandaş hayatını kaybetti.

Bu kapsamda emniyet güçleri sahte alkol üretimi ve satışına yönelik çalışmalarını artırdı. Daha önce düzenlenen ve tonlarca sahte ürünün ele geçirildiği Zehir Operasyonu'ndan sonra bir operasyon daha başlatıldı.

563 ADRESE OPERASYON

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) koordinesinde, ülke genelinde yasa dışı içki imalathanesi ve depo olarak kullanılan, yetkisiz etil alkol satışı yapılan 563 adrese yönelik "Zehir-2" operasyonu başlatıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, KOM birimlerince "merdiven altı" olarak tabir edilen koşullarda yasa dışı üretilen ve zehirlenmelere sebebiyet veren sahte/kaçak alkollü içki ile mücadele çalışmaları kapsamında başta "Zehir" ve "Alkol" olmak üzere birçok operasyonun gerçekleştirildiği hatırlatıldı.

81 İLDE DÜZENLENDİ

Halk sağlığının korunması amacıyla sahte içki üretiminin yapıldığı yasa dışı imalathaneleri deşifre etmek ve satılan sahte/kaçak içkinin tüketiciye ulaşmasını engellemek amacıyla KOM koordinesinde 81 ilde "Zehir- 2" operasyonun başlatıldığı vurgulandı.

100'DEN FAZLA ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında, ülke genelinde yasa dışı imalathane ve depo olarak kullanılan, yetkisiz etil alkol satışı yapılan 563 adreste arama yapıldığı kaydedilen açıklamada, ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarınca haklarında gözaltı kararı bulunan çok sayıda şüphelinin de gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, KOM Daire Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen "Zehir" ve "Zehir-2" operasyonlarında yaklaşık 1000 adreste arama yapılarak 100 den fazla şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.