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Sahte doktor hakkındaki iddianame kabul edildi

Sahte doktor hakkındaki iddianame kabul edildi

Kendini asistan doktor olarak tanıtan ve sahte doktor olduğu ortaya çıkan Ayşe Özkiraz hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Özkiraz, için 13 yıla kadar hapis talep edildi.