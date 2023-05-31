Sahte görsellerle yayılan kabine listeleri asılsız Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada sahte görsellerle yayılan kabine listelerinin asılsız olduğunu açıkladı.

ensonhaber.com

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Miletvekili seçimleri sonlandı.

Aylar süren maratonun ardından Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı.

Kesin sonuçlar ise Resmi Gazete'de yayınlnandı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından Ankara'da, şu günlerde yeni kurulacak Kabine için çalışmalar başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün kabine toplantısı gerçekleştirilecek.

Kabine toplantıları sürüyor

28 Mayıs'taki ikinci tur seçiminde 17. zaferini kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine'de kimlere yer vereceği merak ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapılması ön görülüyor.

Bu durum ise sosyal medyada provokatif paylaşımlara sebep oluyor.

Farklı listelerle yeni kabine olduğu iddia edilen listeler sosyal medyada paylaşıldı.

"Kabine listeleri asılsızdır"

Sahte görsellerle yayılan kabine listelerinin ise asılsız olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama yapıldı.

Sosyal medyada yapılan açıklamaya göre şu ifadelere yer verildi: