Sakarya'da kaybolduğu zannedilen kişi kulübeden çıktı

Akyazı ilçesinde eve dönmeyen bir kişinin ailesi kayıp ihbarında bulundu. Harekete geçen ekipler, uzun süren arama çalışmalarının ardından vatandaşı kulübede buldu.

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde ilginç bir olay yaşandı.

Kumköprü Mahallesi’nde yaşayan H.K. isimli vatandaş, eve dönmeyince ailesi kayıp ihbarında bulundu.

SAĞLIK DURUMU İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Durumun haber verilmesi üzerine ekipler harekete geçti. AFAD, Sivil Toplum Kuruluşları ve Jandarma Komutanlığı personelleri tarafından yapılan arama çalışmaları sonucunda gece saatlerinde dere yatağındaki kulübede bulundu.

H.K.’nın, yapılan kontrollerde sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.