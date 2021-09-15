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    Sakarya'da kaybolduğu zannedilen kişi kulübeden çıktı

    Akyazı ilçesinde eve dönmeyen bir kişinin ailesi kayıp ihbarında bulundu. Harekete geçen ekipler, uzun süren arama çalışmalarının ardından vatandaşı kulübede buldu.
    • İHA
    • 15.09.2021 - 03:01
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    Sakarya'da kaybolduğu zannedilen kişi kulübeden çıktı

    Sakarya’nın Akyazı ilçesinde ilginç bir olay yaşandı.

    Kumköprü Mahallesi’nde yaşayan H.K. isimli vatandaş, eve dönmeyince ailesi kayıp ihbarında bulundu.

    SAĞLIK DURUMU İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

    Durumun haber verilmesi üzerine ekipler harekete geçti. AFAD, Sivil Toplum Kuruluşları ve Jandarma Komutanlığı personelleri tarafından yapılan arama çalışmaları sonucunda gece saatlerinde dere yatağındaki kulübede bulundu.

    H.K.’nın, yapılan kontrollerde sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Sakarya da kaybolduğu zannedilen kişi kulübeden çıktı #1

    Sakarya da kaybolduğu zannedilen kişi kulübeden çıktı #2

    Sakarya da kaybolduğu zannedilen kişi kulübeden çıktı #3

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