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    Sakarya'da mezarlığın demir kapısı çalındı

    Demir kapının çalındığı fark eden mahalle Muhtarı Raif Ay, "Şu mübarek günde mezarlığın kapılarını çalan şahıs, sana söylenecek çok şey var." diyerek sosyal medyadan tepki gösterdi.
    • İHA
    • 03.02.2022 - 12:49
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    Sakarya'da mezarlığın demir kapısı çalındı

    Sakarya'nın Geyve ilçesi Hırka Mahallesi'nde mahalle mezarlığının kapısı, şüpheli veya şüphelilerce çalındı.

    Mahalle Muhtarı Raif Ay, bölgeden geçerken gördüğü manzara karşısında şok oldu.

    MAHALLE MUHTARI SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GÖSTERİ

    Mezarlığın kapısının yerinde olmadığını fark eden muhtar, çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabına yükleyerek hırsız veya hırsızlara tepkisini dile getirdi.

    "ŞU MÜBAREK GÜNDE MEZARLIĞIN KAPILARINI ÇALAN ŞAHIS, SANA SÖYLENECEK ÇOK ŞEY VAR"

    Muhtar Raif Ay yaptığı paylaşımda, "Şu mübarek günde mezarlığın kapılarını çalan şahıs, sana söylenecek çok şey var ama seni Allah’a havale ediyorum" ifadelerine yer verdi.

    Sakarya da mezarlığın demir kapısı çalındı #1Sakarya da mezarlığın demir kapısı çalındı #2


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