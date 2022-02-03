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Sakarya'da mezarlığın demir kapısı çalındı

Sakarya'da mezarlığın demir kapısı çalındı

Demir kapının çalındığı fark eden mahalle Muhtarı Raif Ay, "Şu mübarek günde mezarlığın kapılarını çalan şahıs, sana söylenecek çok şey var." diyerek sosyal medyadan tepki gösterdi.