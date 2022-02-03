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- Sakarya'da mezarlığın demir kapısı çalındı
Sakarya'da mezarlığın demir kapısı çalındı
Demir kapının çalındığı fark eden mahalle Muhtarı Raif Ay, "Şu mübarek günde mezarlığın kapılarını çalan şahıs, sana söylenecek çok şey var." diyerek sosyal medyadan tepki gösterdi.
- İHA
- 03.02.2022 - 12:49
Sakarya'nın Geyve ilçesi Hırka Mahallesi'nde mahalle mezarlığının kapısı, şüpheli veya şüphelilerce çalındı.
Mahalle Muhtarı Raif Ay, bölgeden geçerken gördüğü manzara karşısında şok oldu.
MAHALLE MUHTARI SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GÖSTERİ
Mezarlığın kapısının yerinde olmadığını fark eden muhtar, çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabına yükleyerek hırsız veya hırsızlara tepkisini dile getirdi.
"ŞU MÜBAREK GÜNDE MEZARLIĞIN KAPILARINI ÇALAN ŞAHIS, SANA SÖYLENECEK ÇOK ŞEY VAR"
Muhtar Raif Ay yaptığı paylaşımda, "Şu mübarek günde mezarlığın kapılarını çalan şahıs, sana söylenecek çok şey var ama seni Allah’a havale ediyorum" ifadelerine yer verdi.