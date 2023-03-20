Sakarya'da yağışlar etkisini gösterdi! Su seviyesi yükseldi Kocaeli ve Sakarya'nın içme suyunu karşılayan Sapanca Gölü'nde, son 10 gündür etkisini gösteren yağışların ardından su seviyesinin 25 santimetre yükseldiği bildirildi.

Türkiye kuraklıkla mücadele ediyor...

Mevsim normalleri üzerinde devam eden hava sıcaklıkları kuraklığı korkutan boyutlara taşıdı.

Bunun üzerine Sakarya ve Kocaeli'nin en önemli içme suyu kaynaklarından olan Sapanca Gölü'nde su seviyesi, yağmur ve kar yağmadığı için düştü.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) verilerine göre; gölün su seviyesi Ocak ayında 30,95 metre oldu.

30 metreden fazla çekildi

Bazı kayıklar karaya otururken, sazlık alanların da dibi görüldü.

Uzunkum sahili olarak bilinen bölgede ise su 30 metre geri çekildi.

"Yağış olur ve biz de mutlu oluruz"

Sapanca Gölü kıyısına sık sık geldiğini belirten Vücut Geliştirme Türkiye Şampiyonu milli sporcu Hakan Aydınlı, şu şekilde konuştu:

Su seviyesi, geçen sene bulunduğumuz alandan 30 metre gerideydi. Şu anda aşırı şekilde çekilmiş. Bu durumu gördüğümüzde çok üzülüyoruz. Dilerim, gerekli önlemler alınır. Yağış olur ve biz de mutlu oluruz.

Su seviyesi yükseldi

Bir diğer yandan Sakarya'da son 10 gündür etkisini gösteren yağışların ardından Sapanca Gölü'nde su seviyesi 25 santimetre yükseldi.

Sakarya ve Kocaeli'nin en önemli içme suyu kaynağı Sapanca Gölü'ndeki su seviyesi, son günlerde aralıklarla etkili olan yağışların ardından 31,11 metre ölçüldü.