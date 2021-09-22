Saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Biri Barış Pınarı diğeri Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hâle getirildi.

Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde yapılan başarılı operasyonlar, teröre geçit vermiyor...

Bölgede görev yapan Mehmetçik, teröre darbe vurmay, hain emelleri olan teröristleri etkisiz hale getirmeye devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile biri Barış Pınarı diğeri Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere, saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB PAYLAŞIMI

MSB, paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Mehmetçik, hain emelleri için saldırı planları yapan teröristleri etkisiz hâle getirmeyi sürdürüyor. Biri Barış Pınarı diğeri Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hâle getirildi."









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