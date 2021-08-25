- Haberler
- Gündem Haberleri
- Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığındaki 9 terörist öldürüldü
Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığındaki 9 terörist öldürüldü
Kahraman komandolarımız, 8'i Barış Pınarı bölgesinde, 1'i de Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki toplam 9 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.
- AA
- 25.08.2021 - 10:50
- Güncelleme : 25.08.2021 - 10:54
MSB: Mehmetçikten Suriye’nin kuzeyindeki teröristlere geçit yok! Terörist saldırılarına karşı her türlü tedbiri alan Komandolarımız, 8'i Barış Pınarı bölgesinde, 1'i de Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki toplam 9 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.