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    Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığındaki 9 terörist öldürüldü

    Kahraman komandolarımız, 8'i Barış Pınarı bölgesinde, 1'i de Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki toplam 9 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.
    • AA
    • 25.08.2021 - 10:50
    • Güncelleme : 25.08.2021 - 10:54
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    Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığındaki 9 terörist öldürüldü

    MSB: Mehmetçikten Suriye’nin kuzeyindeki teröristlere geçit yok! Terörist saldırılarına karşı her türlü tedbiri alan Komandolarımız, 8'i Barış Pınarı bölgesinde, 1'i de Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki toplam 9 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.

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