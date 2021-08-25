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Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığındaki 9 terörist öldürüldü

Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığındaki 9 terörist öldürüldü

Kahraman komandolarımız, 8'i Barış Pınarı bölgesinde, 1'i de Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki toplam 9 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.