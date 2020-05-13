Saldırı sonrası yıkılan yere millet bahçesi yapıldı

Elazığ’da 4 yıl önce terör örgütünün bombalı araçla düzenlediği saldırı sonrası yıkılan İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binasının yerinde başlatılan "Millet Bahçesi" projesinde, son aşamaya gelindi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik 18 Ağustos 2016 tarihinde terör örgütü tarafından bombalı araçla düzenlenen saldırıda 3 polis memuru şehit olmuş, 251 kişi yaralanmıştı.

Hain saldırının üzerinden yaklaşık 4 yıl geçerken, saldırı sonrası hasar alan İl Emniyet Müdürlüğü binası o dönem yıkılmış, yenisi ise belirlenen farklı bir yerde yapılarak hizmete girmişti.

Yıkılan eski emniyet müdürlüğünün yerine de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tarafından "Millet Bahçesi" yapılacağı açıklanmasının hemen ardından, ihalesi yapılarak çalışmalar start almıştı.

DÖNÜŞÜM SAĞLANDI

Kent merkezine girişte Çayda Çıra Kavşağı yanında yer alan millet bahçesindeki çalışmaların çoğu tamamlanarak, dönüşümü sağlandı.

Toplamda 30 bin 616 metrekarelik alana kurulan millet bahçesine yürüyüş parkurları, tematik bahçeler, çocuk parkları, etkinlik alanları kuruldu.

ŞEHİTLER ANITI YAPILACAK

Ayrıca, hain saldırıda şehit düşen polis memurları Serhat Öztürk, Elvan Özbay ve Yusuf Kenan Mutlu’nun isimlerinin yaşatılacağı, 1.500 metrekarelik alanda Şehitler Meydanı ile ilgili altyapı, 435 metrekarelik bölümde inşa edilen millet kıraathanesinin de kaba inşaatının bittiği aktarıldı.

Kalan iki kısımın da tamamlanmasıyla oluşturulacak okuma salonları, kütüphane, dinlenme alanlarıyla, koronavirüs salgını sonrasında vatandaşların hizmetine sunulacağı öğrenildi.