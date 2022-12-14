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    Şamil Tayyar: Rakibimizi mahkeme belirledi

    Ekrem İmamoğlu hakkındaki 'siyasi yasak' kararını değerlendiren Şamil Tayyar, mahkeme kararının İmamoğlu'na adaylık yolunu açtığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 14.12.2022 - 20:22
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    Şamil Tayyar: Rakibimizi mahkeme belirledi

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki 'siyasi yasak' davası sonuçlandı.

    İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilerek TCK 53. maddesi de işletildi.

    Hakkında siyasi yasak kararı verilen İmamoğlu, İBB binası önünde toplananlara seslendiği konuşmasında "Bizim 2023 ideallerimiz var" dedi.

    Konuya ilişkin AK Parti kanadından ilk açıklamar da geliyor.

    Bu kapsamda AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar, Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

    "Rakibimizi mahkeme belirledi"

    Tayyar, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda AK Parti'nin adayının mahkeme tarafından belirlendiğini söyledi.

    Tayyar, "Muhtemel rakibimizi 6’lı masa değil mahkeme belirledi. İmamoğlu’nun önündeki tüm parti içi bariyerleri yıktı, adaylık yolunu açtı. Siyasetin doğal akışına yön verdi. Çöküşteki İmamoğlu’na can simidi oldu. Kılıçdaroğlu ve ekibini ise üzdü." dedi.

    Şamil Tayyar: Rakibimizi mahkeme belirledi #1


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