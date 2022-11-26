Samsun'da 227 aydır şehitleri anıyorlar

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı, her ayın son haftası gerçekleştirdiği şehitleri anma programına bir yenisini daha ekledi.

Samsun'da, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Bölge Başkanlığı tarafından geleneksel olarak her ayın son haftası şehitler için okutulan mevlidin bu ay 227’ncisi yapıldı.

İlkadım ilçesindeki vakıf binasında düzenlenen mevlitte din görevlileri tarafından okunan Kur’an-ı Kerim, 11. ay şehitleri Salim Şahin, Ahmet Özdemir, Halim Çalkan, Celal Kuyu, Recep Çakmak, Rıfat Sezgin, Yusuf Ceylan ile tüm şehitler, ebediyete intikal eden gazi ve yakınlarının ruhuna hediye edildi.

"Aziz şehitlerimizi 227. kez anma programı gerçekleştirdik"

Anma programında konuşan EMSAV Karadeniz Bölge Başkanı Bilal Erim, “Aziz şehitlerimizi 227. kez anma programı EMŞAV hizmet binamızda gerçekleştirdik. Mevlitte okunan Kur’an-ı Kerim’i şehitlerimizin ruhuna hediye ettik. Anma programımıza katkı veren tüm davetlilerimize teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Programa yoğun katılım

Programa ayrıca İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Türkiye Muharip Gaziler Dernek Başkanı Ahmet Diril, Polis Emeklileri Dernek Başkanı Mustafa Yaşar Koç, Türkiye Harp Malulü Şehit ve Gazileri Derneği Başkanı Necati Yılmaz, Samsun Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Öztürk, EMŞAV İl Başkanı Kenan Kaptan, şehit yakınları, gaziler, özel harekat polisleri ve diğer şubelerde görevli polis memurları katılım sağladı.

Edilen duaların sonunda davetlilere İlkadım Belediyesi tarafından kıymalı pide, tatlı ve ayran ikram edildi.



