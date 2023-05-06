Samsun'da ikinci otomobil piyasası hareketlendi! En çok 300 ile 500 bin TL arasındaki araçlar satılıyor Samsun 2. El Otomotivciler Sitesi'nde bulunan galericiler, havalara bağlı olarak hareketlilik başladığını söyleyerek piyasayı belirleyen araçların fiyatlarını verdi.

İHA

Havanın güzel olmasını fırsat bilen ve ikinci el araba almak isteyen vatandaşlar, Samsun 2. El Otomotivciler Sitesi'nde yoğunluk oluşturdu.

Piyasayı değerlendiren galericiler, 300 bin TL'nin altında çok araba olmadığını, en çok 300 ile 500 bin TL bandındaki araçları sattıklarını belirtti.

Galericilere fare araçların fiyatındaki hızlı artış yavaşladı.

"Şu anda 300 bin liranın altında çok fazla araba yok"

Piyasa hakkında bilgi veren oto galerici Rıfat Bilgili, şöyle konuştu:

Şu anda işlerimiz yoğun durumda. Çok fazla hareketlilik var. Fiyat artışları yavaşladı ve hareketlilik başladı. Daha da fazla sirkülasyon olacağını düşünüyoruz. Geçen sene 50 bin TL'nin altında araba yoktu. 50 bin TL ile 200 bin TL'lik arabalar satılıyordu. Şu anda ise 300 bin liranın altında çok fazla araba yok. 300 bin TL ile 500 bin TL arasındaki arabaların sirkülasyonu var. Bu arabaların satışı hızlı, ticareti hızlı oluyor. Biz de bu fiyatlarda araba bulmakta zorlanıyoruz.

"Seçime kadar insanlar araç almak için biraz daha acele ediyorlar"

Galerici Abdullah Güven, ikinci eldeki araçların kısıtlı olduğunu vurgu yaparak şöyle konuştu:

İkinci el otomobil piyasasında yeterince ürün bulamıyoruz. Buna bağlı olarak fiyatlar yükseliyor. Şu anda satışlar yoğun durumda. Para olarak yükselmiş gözükse de ürün olarak eriyoruz. Genellikle 300 bin TL ile başlayan, 1 buçuk milyon TL'ye kadar giden araç segmenti arasında çalışıyorum. Vatandaşlar ise 700 ile 800 bin TL arasındaki arabaları alıyor. Seçime kadar insanlar araç almak için biraz daha acele ediyorlar. Bu sıralar yoğunluk var.

"Seçimden sonra daha fazla hareket bekliyoruz"

Arabasını satmaya getiren Özden Çayıroğlu, havanın ısınmasını fırsat bilerek sahada olduklarını belirterek şöyle konuştu:

Seçimlere bağlı olarak bütün sektör şu anda buna endekslendi. Seçimden sonra daha fazla hareket bekliyoruz. Bugün de yoğunluk olmasının sebebi biraz da havanın güneşli olmasından kaynaklı. Bu durum bizlere yansır inşallah.

"500'ün üstüne çıkıldığında insanlar bir adım geri gidiyor"

Aracını satmaya getiren Yasin Güzel, şu açıklamada bulundu:

Keşke araba fiyatları bu kadar yükselmeseydi. Araba pazarı bugün bayağı hareketli. İnsanlar araç alamadıkları zaman zarar ettiklerini anladılar. Arabalar temiz olunca ve kilometreleri az olunca fiyatları yüksek oluyor. İnsanların şu an bütçesi 350 ile 500 bin TL arasında. 500'ün üstüne çıkıldığında ise insanlar bir adım geri gidiyor

"Biz 200 diyoruz, onlar 250 diyor"

Alıcı Tahsin Küçük ise, "Bütçemize göre araba arıyoruz. Fiyatları biraz yüksek durumda. Araba satanlarla çok fazla anlaşamıyoruz. Biz 200 diyoruz, onlar 250 diyor." dilerek yaşadıklarını dile getirdi.