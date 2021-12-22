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    Samsun'da, PKK üyesi Suriye uyruklu şahıs gözaltına alındı

    Canik ilçesinde PKK/KCK-PYD/YPG içinde faaliyet gösterdiği tespit edilen Suriye uyruklu M.A, terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.
    • AA
    • 22.12.2021 - 09:23
    • Güncelleme : 22.12.2021 - 09:28
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    Samsun'da, PKK üyesi Suriye uyruklu şahıs gözaltına alındı

    Samsun Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan karar kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat Şube müdürlükleri ekipleri çalışma yürüttü.

    Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG içinde faaliyet gösterdiği tespit edilen Suriye uyruklu M.A, Canik ilçesindeki ikametine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

    DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULDU

    Gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramada bulunan dijital materyallere de el konuldu.

    Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

    Samsun'da, PKK üyesi Suriye uyruklu şahıs gözaltına alındı ViDEO

    Samsun da, PKK üyesi Suriye uyruklu şahıs gözaltına alındı #1

    Samsun da, PKK üyesi Suriye uyruklu şahıs gözaltına alındı #2

    Samsun da, PKK üyesi Suriye uyruklu şahıs gözaltına alındı #3

    Samsun da, PKK üyesi Suriye uyruklu şahıs gözaltına alındı #4

    Samsun da, PKK üyesi Suriye uyruklu şahıs gözaltına alındı #5

    Samsun da, PKK üyesi Suriye uyruklu şahıs gözaltına alındı #6

    Samsun da, PKK üyesi Suriye uyruklu şahıs gözaltına alındı #7

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