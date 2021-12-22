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- Samsun'da, PKK üyesi Suriye uyruklu şahıs gözaltına alındı
Samsun'da, PKK üyesi Suriye uyruklu şahıs gözaltına alındı
Canik ilçesinde PKK/KCK-PYD/YPG içinde faaliyet gösterdiği tespit edilen Suriye uyruklu M.A, terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.
- AA
- 22.12.2021 - 09:23
- Güncelleme : 22.12.2021 - 09:28
Samsun Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan karar kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat Şube müdürlükleri ekipleri çalışma yürüttü.
Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG içinde faaliyet gösterdiği tespit edilen Suriye uyruklu M.A, Canik ilçesindeki ikametine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULDU
Gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramada bulunan dijital materyallere de el konuldu.
Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Samsun'da, PKK üyesi Suriye uyruklu şahıs gözaltına alındı ViDEO