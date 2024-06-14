Samsun'da plastik fabrikasında yangın çıktı Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki plastik fabrikasında çıkan ve yan taraftaki fabrikaya da sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

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AA

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi Nenehatun Caddesi'deki bir plastik fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrika çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler olay yerine koştu

Kısa sürede büyüyeyerek yan taraftaki diğer bir plastik fabrikasına da sıçrayan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, yaptığı açıklamada, yangına tüm ekiplerin müdahale ettiğini belirtti.

"Can kaybı ya da mahsur kalma yok"

Tavlı, "Herhangi bir can kaybı ve mahsur kalma olmadı. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile emniyetin TOMA'ları yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor. İlçelerdeki itfaiye ekipleri de çalışmalara destek veriyor. Su ihtiyacına karşı su tankerleri de olay yerinde hazır bekletiliyor." dedi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)