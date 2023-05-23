Samsun'da salep hasadına başlandı: Kilosu 2 bin liradan satılıyor Hasadına başlanan salebin kurusunun kilosu 2 bin TL’ye alıcı buluyor. Üreticiler yaptıkları açıklamada, daha fazla kişinin bu işe girmesi gerektiğini belirtirken büyük bir ekonomik pazarın olduğunu kaydetti.

İHA

Metrekareye düşen gelir bazında oldukça kârlı olan ve üreticinin yüzünü güldüren salebin hasadına başlandı.

Son yıllarda Türkiye’de bitkisel üretime oldukça önem veriliyor.

Bu çerçevede Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde 2016 yılında izinle salep ekimine başlayan çiftçilerin sayısı geçen sürede 7 kişiden 150’ye çıktı.

Son yıllarda oldukça artan salep üreticisi sayısına rağmen, kuru salebin kilosu 2 bin TL’ye satılabiliyor.

"7 olan salep üreticisinin sayısı 150’ye çıktı"

Salep üretimine olan ilginin artığını ifade eden 19 Mayıs İlçesi Ekolojik Üreticiler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Karaman, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

2016 yılında bakanlıktan alınan izinle 19 Mayıs’ta salep üretimine başladık. Doğadan alınan salepleri tarlalarımıza diktik. O dönem 7 çiftçiyle birlikte başladığımız salep üretimini şu anda 150 çiftçiyle birlikte yapıyoruz. Samsun’da 60 dönüm alanda salep üretiliyor. Bunun çoğu çoğaltma amacıyla yapıldığından 6-7 yıldır salep üretenler sadece salep satımına geçebildiler. Çiftçilerimiz son 2-3 yıldır para kazanmaya başladılar. Düzgün koşullar sağlandığında dekarda 200 bin adet fideniz olabiliyor. Salep çiçeklenme başlangıcından çiçeklenmenin kozaya dönüşe kadar hasat edilebiliyor. Hasatta çoğalan yumruları alıp, anaç fideyi yumrusuyla birlikte tekrar geri dikiyoruz. Böylece aynı alandan seneye daha fazla yumru elde ederiz.

"Yaşı 250, kurusu 2 bin TL’ye satılıyor"

Kurutulmuş salebin toz halinde yaşına göre daha pahalıya alıcı bulduğunu dile getiren Hakkı Karaman şöyle devam etti:

Düzgün ekim yapıldığında dönümden 800 kilo ile 1 ton arasında ürün alınabiliyor. İklim değişikliğine göre bu verim 500-600 kiloya kadar düşebiliyor. Dönümünde yaş fideyi üreticiden kilosu 250 TL’ye alıyoruz. Çiftçimiz bunu kendi kurutursa kilosunu 2 bin TL’den alıyoruz. Salep, dönüm alandan alınan verim ve kar oranı bakımından diğer ürünlerden oldukça kazançlıdır. Karadeniz Bölgesi salep üretimi için oldukça uygun. Salep topraktan gıda almıyor. Tamamen nemden oluşan bakterilerle, mikoriza mantarlarla yetiştiği kanıtlandı. Bu bölgelerde verim yüksekliği yaşıyoruz. Daha çok küçük alanda üretim yapan çiftçileri yönlendirmek amaçlı bunu biz tavsiye ediyoruz.

"Üretilen salep Türkiye’deki ihtiyacı karşılamıyor"

Türkiye’nin salep ihtiyacının karşılanması ve ihraç edilebilmesi için daha çok salep üretilmesi gerektiğinin de altını çizen Karaman, şu ifadeleri kullandı: