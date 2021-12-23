Samsun'da simide zam: Fiyatı ekmeği geçti

Kentte gramajı 60'a düşürülen simit, 2,5 liradan satılmaya başladı.

Samsun’da 3 ay önce zam gelen simide yeniden zam kararı alındı.

Daha önceden 80 gramı 2 TL’ye satılan simidin gramajının 20 gram düşürülmesine, fiyatına da 50 kuruş zam yapılarak 2,5 TL olmasına karar verildi.

25 ARALIK'TAN İTİBAREN GEÇERLİ

Samsun Fırıncılar Odası Başkanı Yılmaz Yiğit ve Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hacı Eyüb Güler’in imzasıyla 25 Aralık’ta yürürlüğe girecek tarife ile birlikte Samsun’da 60 gram simidin fiyatı, 200 gram olan ekmeğin fiyatından pahalı duruma gelecek.

SİMİT FİYATI EKMEĞİ GEÇTİ

Samsun’da 200 gram ekmek 2 TL’den satılırken, 60 gram simit ise 2,5 TL’den müşteriye sunulacak.

Zammı uygulanan Hacı Eyüb Güler ve Yılmaz Yiğit bir açıklama yapmazken, simit üreten fırıncılar ise zammın un ve susam fiyatlarından kaynaklandığını söyledi.

VATANDAŞLAR TEPKİLİ

Doların düşmesine rağmen simide yapılan zamma tepki gösteren vatandaşlar ise daha önceden simit fiyatlarının ekmek fiyatını geçtiğine şahit olmadıklarını dile getirdi.

Öte yandan Samsun'da ekmek fiyatlarının da yılbaşından sonra güncellenmesi ve zam yapılması gündemde.