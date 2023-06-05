Samsun'da yağışlar nedeniyle eğitime ara verildi Samsun genelinde etkili olan yoğun sağanak yağışlar nedeniyle Samsun Valisi Zülkif Dağlı, eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

İHA

Samsun’da sabaha karşı başlayan sağanak, şehir merkezinde sel ve su baskınlarına yol açtı.

İl Afet ve Acil Durum(AFAD) Koordinasyon Kurulu, Samsun genelinde etkili olan yoğun sağanak yağışlar nedeniyle Samsun Valisi Zülkif Dağlı’nın başkanlığında toplandı.

Vali Dağlı, şehirdeki son durum hakkında bilgilendirmede bulundu.

"Bir kişi hayatını kaybetti"

Vali Dağlı, açıklamasında ayrıca şunları söyledi:

Teyakkuz halindeyiz. İl merkezine 40 kilo yağış düştü. Ladik’e düşen yağış ise 97 kiloya ulaştı. Maalesef bir vatandaşımızı kaybettik. Bugün itibariyle öğlene kadar yağışların devam edeceğini, öğleden sonra yavaşlayacağını öngörüyoruz. Akşam 21.00 itibarıyla yağışların tekrar devam edeceğini tahmin ediyoruz. Hemşehrilerimize duyurmak istiyoruz. Biz burada görevimizin başındayız. Vatandaşlarımız da kendi tedbirlerini alsınlar.

Eğitime ara verildi

Ladik, Atakum, İlkadım, Canik, Tekkeköy ve 19 Mayıs ilçelerinde 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verildiğini açıklayan Dağlı, vatandaşlara, yağışların gün boyu artarak devam edecek olması beklendiğinden özellikle sel riski yüksek olan dere yatakları ve su baskını olan yerlerden uzak durmaları çağrısında bulundu.