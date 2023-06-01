Samsun'da yolun ortasına seccadesini serdi, namaz kıldı Samsun'da İlkadım ilçesinin merkezinde bir kişi, yolun ortasına seccade sererek namaz kıldı. O anlar böyle görüntülendi.

ensonhaber.com Geçtiğimiz günlerde İstanbul Üsküdar'da kaydedilen görüntülerde bir vatandaşın yola seccade serip namaz kıldığı görülmüştü. Akan trafiğin ortasında namaz kılmaya çalışan adamın, karşısında cami olmasına rağmen yaptığı görenleri şaşkına çevirdi. Üsküdar'ın ardından Samsun'da da yaşandı Çok sayıda caminin bulunduğu Üsküdar'da yaptığına anlam verilemeyen şahsın ardından aynı görüntü bu kez de Samsun'da yaşandı. İlkadım ilçesinin merkezinde bir kişi, yolun ortasına seccade sererek namaz kıldı. Yolun ortasında namaz kıldı: Görenler şaşırdı Çevredeki vatandaşlar o anları şaşkınlıkla izledi. O anlar sosyal medyada tartışma konusu oldu.