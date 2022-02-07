Samsun'daki anıt nöbeti sonlandırıldı

Samsun'daki Atatürk Anıtı'na yapılan provokatif saldırı sonrası başlayan heykel nöbetinin bu sabah itibarıyla sonlandırıldığı öğrenildi.

Geçtiğimiz perşembe günü sabah saatlerinde, Samsun’un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi’ndeki Atatürk Parkı'na gelen 2 şüpheli, Onur Anıtı'na halat bağlayıp, çekmeye çalıştı.

Çevredekiler tepki gösterince şüpheliler, ipi olay yerinde bırakıp kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

2 SALDIRGAN TUTUKLANDI

Çalışma başlatan ekipler, şüphelilerin kaçtığı aracın plakasını tespit etti. Plakadan yola çıkan polis, kuzenler Celal Rahman Fidan (39) ve Batuhan Fidan'ı (25) tutukladı.

Yaşanan bu provokatif saldırının yankıları sürmeye devam etti.

Atatürk heykeline saldırı anı

GÜNLERDİR SÜREN NÖBET SONLANDIRILDI

Vatandaşlar, anıtın yer aldığı bölgede günlerdir nöbet tutuyordu.

Bu sabah saatleriyle birlikte sürdürülen anıt nöbetinin sonlandırıldığı öğrenildi.

CHP Gençlik Kolları Atakum İlçe Başkanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Geçtiğimiz günlerde kendini bilmez meczuplar tarafından Onur Anıtı’na yapılan menfur saldırı sonrasında başlattığımız Onur Nöbeti fiziksel olarak sonlandı. Fiziksel olarak nöbeti sonlandırmış olabiliriz ancak bir çift mavi gözün ışığında manevi nöbetimiz ilelebet sürecektir."