Samsun'daki sokak anketinde ilginç anlar! Erdoğan'a platonik aşık olurdum... Samsun'da sokak anketi sırasında ilginç anlar yaşandı. İki farklı görüşlü vatandaş fikirlerini savunurken küfürleşme yaşandı. Röportajın devamında ise iktidarı savunan bir vatandaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi dolu cümleler sarf etti.

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Ensonhaber, yurdun dört bir yanında seçim anketlerine devam ediyor.

Ekibimizin ilk duraklarından biri olan Samsun'da anket oylamasında açık ara farkla Cumhurbaşkanı Erdoğan galip geldi.

Muhalif vatandaşlar ile iktidarı destekleyen vatandaşlar arasında ara sıra ufak tartışmalar da yaşandı.

Tüm bunların yanında, Samsunlu vatandaşlar ilginç anlara neden oldu.

İki vatandaş arasında minik bir küfürleşme yaşanırken, bir başka tartışmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a alışılmadık iltifatlar geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklediğini belirten ve savunan vatandaş, "Erdoğan'ı seven tam seviyor. Bizimkisi ölümüne sevda. Kadın olsaydı kesin platonik aşık olurdum" ifadelerini kullandı.

Bu cümlelerle ortamdaki hararet yumuşadı.

İşte Samsun'daki röportajımızdan minik bir kesit;

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